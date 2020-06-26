Под Мурманском может появиться мемориал в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево
5 мая 2019 года - черный день в истории Мурманской области. В аэропорту "Шереметьево" во время жесткой посадки загорелся борт компании "Аэрофлот", летевший в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Заполярья.
Сейчас идет суд на командиром Superjet Денисом Евдокимовым, которого считают виновным в случившемся.
А в Мурманской области думают о том, чтобы установить мемориал в память о жертвах авикатастрофы. Глава администрации Мурманска Евгений Никора и глава города Андрей Сысоев встретились с родственниками погибших.
Северяне, чьи жизни оборвались в "Шереметьево", похоронены на городском кладбище, власти взяли на себя все расходы. Там же может появиться мемориал, варианты которого уже разработаны архитекторами. Решать, каким будет место памяти, будут в первую очередь родственники погибших.
Напомним: неофициальный памятник трагедии появился в Москве.
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