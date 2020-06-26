В Мурманске ищут 39-летнего пропавшего мужчину

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:05:32+03:00

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В Мурманской области снова пропал человек. Родные и близкие повсюду ищут 39-летнего Николая Макарова, который еще 14 июня ушел из дома по адресу Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 83/1. И уже вторую неделю остается только догадываться, куда подевался северянин. О приметах мужчины и во что он был одет, не уточняется.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним: в Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома. Кроме того, в заполярной столице расчленили и сожгли пропавшую год назад 13-летнюю школьницу. Девочка сбежала из дома после того, как участвовала в избиении сверстницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU