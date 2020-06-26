Скидка на отправку посылок в подарок от Boxberry
Как же всё изменилось за последние несколько месяцев! Мы стали реже ездить в гости к родным и друзьям из соседних регионов, но все так соскучились по своим близким. Что делать? Отправлять посылки. К вашим услугам – служба доставки Boxberry.
Компания Boxberry дарит скидку 15% на отправку посылок по промокоду НОВОСТЬ. Активируйте промокод, когда будете оформлять посылку онлайн, или назовите его оператору отделения.
Делитесь положительными эмоциями со своими близкими, доставляйте радость вместе с Boxberry!
Вы можете отправить посылку из Мурманска в любой регион России. К вашим услугам 11 отделений города. Найти самое удобное можно с помощью карты на сайте boxberry.ru.
Процесс оформления посылки займет не более 5 минут, пакеты и коробки для упаковки предоставляются абсолютно бесплатно. В отделениях Boxberry соблюдаются все нормы безопасности: поверхности обрабатываются антисептиком, а оператор носит маску.
Делитесь положительными эмоциями со своими близкими, доставляйте радость вместе с Boxberry!
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ИСТОЧНИК KP.RU