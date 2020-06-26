2020-06-26T15:32:14+03:00
Дом. Семья

В фотоловушку Кандалакшского заповедника попался кулик, высиживающий яйца

Гнездо птица обустроила на берегу залива [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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В кладке у кулика - 3 яйца. Фото: скринВ кладке у кулика - 3 яйца. Фото: скрин
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В Кандалакшском природном заповеднике поймали редкий кадр, как кулик-сорока заботливо и старательно высиживает яйца. Птица нашла местечко для гнезда на берегу Кандалакшского залива. Самка это самец на видео - не ясно, ведь яйца насиживают оба члена пары.

- Эти птицы гнездятся обычно на галечниковом, песчаном, ракушечном или скалистом морском побережье в заливе, там, где есть отмели и широкая полоса литорали, которая обнажается во время отлива. Пища куликов-сорок разнообразна - моллюски, кольчатые черви, ракообразные, насекомые и их личинки. Любопытно, что взрослые кулики-сороки не только выводят своих птенцов, но и выкармливают их, то есть приносят им корм в клюве, иногда с довольно значительного расстояния. На места гнездования птицы прилетают в конце апреля, - рассказывают в Кандалакшском заповеднике.

Кулики-сороки моногамны, пары сохраняются на всю жизнь. Гнезда их находятся возвышенности, открыто и недалеко от воды. В кладке обычно 3 яйца, которые насиживают обе птицы около месяца.

Кулик из Кандалакшского заповедника высиживает яйца.Автор: Кандалакшский заповедник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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