Мурманский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Утром 25 июня траулер "Кокшайск" с портом приписки Мурманск сел на мель у берегов Норвегии недалеко от Тромсё. Судно принадлежит СПК "Чапома".
На борту - 35 человек, их жизни ничего не угрожает. Как только стало известно об инцеденте, к месту было отправлено спасательное судно, а также вертолет.
Как сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK, траулер "Кокшайск" планируют снимали с мели около пяти вечера 25 июня.
- В данном районе сейчас хорошая погода. Следов разлива топлива не наблюдается, - сообщает NRK.
Причины, почему судно оказалось на мели у береговой линии, пока устанавливаются.
Напомним: возле Шпицбергена Норвегия задержала российский траулер "Беломорск". Причиной стало отсутствие сообщения капитана о начале промысла.
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ИСТОЧНИК KP.RU