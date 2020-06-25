2020-06-25T12:57:42+03:00
Происшествия

Мурманский траулер сел на мель у берегов Норвегии

К месту происшествия направили спасательное судно
Мария ПАШЕНКОВА
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Траулер "Кокшайск" сел на мель недалеко от Тромсё. Фото: www.nrk.noТраулер "Кокшайск" сел на мель недалеко от Тромсё. Фото: www.nrk.no
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Утром 25 июня траулер "Кокшайск" с портом приписки Мурманск сел на мель у берегов Норвегии недалеко от Тромсё. Судно принадлежит СПК "Чапома".

На борту - 35 человек, их жизни ничего не угрожает. Как только стало известно об инцеденте, к месту было отправлено спасательное судно, а также вертолет.

Как сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK, траулер "Кокшайск" планируют снимали с мели около пяти вечера 25 июня.

- В данном районе сейчас хорошая погода. Следов разлива топлива не наблюдается, - сообщает NRK.

Причины, почему судно оказалось на мели у береговой линии, пока устанавливаются.

Напомним: возле Шпицбергена Норвегия задержала российский траулер "Беломорск". Причиной стало отсутствие сообщения капитана о начале промысла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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