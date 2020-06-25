2020-06-25T09:08:46+03:00
Происшествия

Следователи закончили проверку по найденному в гаражах в Апатитах трупу

Скелетированное тело обнаружили, когда начал таять снег
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело мужчины пролежало у гаражей четыре месяца.Тело мужчины пролежало у гаражей четыре месяца.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В середине мая в автогородке на улице Строителей в Апатитах нашли скелетированное тело. Труп долго лежал у гаражей, но обнаружили его только когда начал таять снег.

По фрагментам одежды удалось установить, что погибший - 33-летний местный житель, который пропал на День святого Валентина: ушел из дома и не вернулся.

Сразу после обнаружения тела была начата процессуальная проверка.

- По ее итогам отказано в возбуждении уголовного дела, так как смерть носит не криминальный характер, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Установлено, что при жизни мужчина злоупотреблял алкоголем, что могло стать причиной его преждевременного ухода.

Напомним: ранее следователи закончили процессуальную проверку по обеглавленному телу в Лупче-Савино-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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