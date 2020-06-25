Госпрограммы «Первый» и «Семейный автомобиль» в Север-Авто

25 Июнь 2020 2020-06-25T02:07:12+03:00

Вы заплатите на 10% меньше, если купите новый автомобиль SKODA RAPID в июне

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ŠKODA RAPID стал выгоднее ещё на 10% благодаря программам от государства «Первый» и «Семейный автомобиль». Возможно, именно вы подходите под действие госпрограммы!

Субсидия 10% (ссылка на дисклеймер) от стоимости по программе «Первый автомобиль» вам доступна, если:

- у вас в собственности не было автомобилей;

- вы имеете водительское удостоверение;

- вы в 2019-2020 годах не получали и не планируете получать других автокредитов.

Субсидия 10%* от стоимости по программе «Семейный автомобиль» вам доступна, если:

- у вас есть 1 и более несовершеннолетних детей;

- вы имеете водительское удостоверение;

- вы в 2019-2020 годах не получали и не планируете получать других автокредитов.

Субсидия 10%* от стоимости по программе «Медицинский работник» вам доступна, если:

- вы работник медицинской организации государственной системы здравоохранения (подтверждается справкой 2-НДФЛ или справкой о доходах по форме банка);

- вы имеете водительское удостоверение;

- у вас в собственности не было автомобилей (актуально для программы «Первый автомобиль»);

- у вас есть 1 и более несовершеннолетних детей (актуально для программы «Семейный автомобиль»);

- вы в 2019-2020 годах не получали и не планируете получать других автокредитов.

Субсидия 10%* от стоимости по программе «Трейд-ин» вам доступна, если:

- вы в счет уплаты части первоначального взноса по новому автомобилю продаёте своё автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет при условии владения им не менее 1 года в соответствии с паспортом транспортного средства (трейд-ин);

- вы имеете водительское удостоверение;

- у вас в собственности не было автомобилей (актуально для программы «Первый автомобиль»);

- у вас есть 1 и более несовершеннолетних детей (актуально для программы «Семейный автомобиль»);

- вы в 2019-2020 годах не получали и не планируете получать других автокредитов.

В рамках государственных программ льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль» покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит нового автомобиля ŠKODA RAPID стоимостью до 1,5 млн руб.

Это означает, что вам необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования, а государство добавит ещё 10%* от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Предложение ограничено. Подробности акции вы можете уточнить у менеджеров отдела продаж автосалона Север-Авто по телефону +7 (8152) 554-207.

Север-Авто, официальный дилер ŠKODA, г. Мурманск, ул. Марата, 1.

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на приобретение нового автомобиля ŠKODA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля», валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес. – 11% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – 15%. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение») в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ № 364 от 16.04.2015.Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.06.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57. Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

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