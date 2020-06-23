У заместителя руководителя Фонда капремонта в Мурманской области арестовали дом в Чехии

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:53:03+03:00

Заместителю руководителя грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 50-кратной суммы подкупа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также у него арестовали недвижимость в Кольском районе, автомобиль и счета

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В Следкоме региона сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Мурманской области, которого обвиняют по ч. 8 ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп". Напомним: Юрия Аракельяна задержали в декабре 2019 года.

По версии следствия, 11 декабря в здании делового центра в Мурманске он получил лично от заинтересованного лица в качестве вознаграждения 350 тысяч рублей. Общая сумма взятки – не менее 2,5 миллиона рублей.

- Мужчина признает вину в части получения незаконного денежного вознаграждения, но не согласен с инкриминируемым особо крупным размером подкупа, превышающим 1 000 000 рублей. После возбуждения уголовного дела обвиняемый осуществил действия, направленные на отчуждение части имущества, переоформив его на близких ему лиц. Несмотря на попытку скрыть собственность от органов следствия, по ходатайству следователя судом принято решение о наложении ареста на недвижимое имущества обвиняемого, расположенное на территории Мурманска и Кольского района, автомобиль и денежные средства, общей стоимостью более 7 миллионов рублей, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Также у обвиняемого арестовали дом в Чехии, который стоит почти 11 миллионов рублей. Заместителю руководителя грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 50-кратной суммы подкупа.

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