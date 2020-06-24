Когда в Мурманске и Североморске 24 июня 2020 года начнутся Парад Победы и пролет авиатехники

24 Июнь 2020 2020-06-23T16:05:31+03:00

Стало известно, во сколько в Мурманске и Североморске 24 июня 2020 года пройдут пеший и воздушный парады

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В отличии от других городов России, где парады по случаю празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за коронавируса отменяют, в Мурманске и Североморске торжественные мероприятия все же состоятся. 24 июня жителей областного центра и флотской столицы ждет парад военной техники. Кроме того, в Мурманске пройдет воздушный демонстрационный полет 17 самолетов и вертолетов Северного флота.

- Парад Победы начинается в 10.00 на площади Пять Углов в Мурманске и в это же время на Приморской площади в Североморске. Воздушный пролет авиатехники в областном центре состоится после пешего парада, в 11.10, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Хоть на празднике и будут действовать особые меры безопасности, губернатор региона Андрей Чибис рекомендует северянам смотреть прямую трансляцию парада дома, дабы избежать распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU