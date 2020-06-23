2020-06-23T15:34:22+03:00
Звезды

Мурманский драмтеатр и театр кукол покажут новые спектакли этой осенью

Генеральные репетиции премьерных постановок уже завершились
Наталья ЛОБАНОВА
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Премьерные постановки ждут осени. Фото: правительство МОПремьерные постановки ждут осени. Фото: правительство МО
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Коронавирус все еще уверенно шагает по Заполярью, и культурные заведения пока остаются закрытыми. Но не время унывать - новые спектакли мурманских областных театров ждут северян уже этой осенью.

Во время самоизоляции храмы Мельпомены продолжали работать над постановками, работа кипела в том числе и дистанционно. Генеральные репетиции двух новых спектаклей на днях завершили сезон.

- В Мурманском областном театре кукол состоялась сдача спектакля «Театр военных действий», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что война - это не песни о Победе, чистые гимнастерки и новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого в отдельности, и главный подвиг - не убить как можно больше врагов, а при всех ужасах, творящихся вокруг, сохранить милосердие и человечность. Премьера - в ноябре 2020 года, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Мурманский областной драматический театр тоже не отстает. Там прошла генеральная репетиция постановки «Золотой цыпленок» по пьесе Владимира Орлова. Современная детская сказка-детектив с кражей и погонями и извечной борьбой добра и зла. Главные герои - маленький доверчивый Цыпленок, добрый, отзывчивый Волк и коварный Лис. Премьерные показы «Золотого цыпленка» пройдут 26 и 27 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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