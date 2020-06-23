Мурманская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню пессимизма из-за коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:26:28+03:00

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Пандемия коронавируса так или иначе коснулась миллионов россиян. Кто-то заболел COVID-19, кто-то испытал трудности на работе или отказался от отпуска. Все это, безусловно, не радует, и не всегда можно реагировать на происходящее с улыбкой или хотя бы равнодушно.

Центр политической конъюнктуры решил изучить уровень пессимизма из-за коронавируса в различных регионах.

- Была проанализирована активность россиян в социальных сетях, чтобы выяснить, какие вопросы больше волнуют граждан, - сообщили в Центре. - Анализ статистических показателей и исследований позволяет выделить пять наиболее явных экономических страхов: потеря работы, снижение зарплаты, рост цен, кредиты, банкротство малого бизнеса. При помощи сервиса «Медиалогия» ЦПК собрал данные о постах по наиболее значимым страхам за период с 1 по 18 июня, когда в большинстве регионов были сильно ослаблены карантинные меры, и выявил, в каких субъектах они сильнее всего распространены.

Больше всего COVID-19 в соцсетях обсуждали жители Москвы - столица находится на первом месте в рейтинге пессимизма. На втором - Санкт-Петербург, на третьем - Краснодарский край. В топ-10 также вошли Свердловская, Московская, Ростовская, Самарская, Челябинская области, Красноярский край, Республика Татарстан.

Мурманская область заняла 33 место. Для сравнения, жители Заполярья написали 1874 сообщения, а москвичи - 50304. Меньше всего COVID-19 обсуждали в Еврейской АО (74 сообщения).

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