2020-06-23T11:26:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурманская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню пессимизма из-за коронавируса

Больше всего из-за COVID-19 переживают Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Чтобы определить уровень пессимизма, специалисты изучали сообщения в соцсетях.Чтобы определить уровень пессимизма, специалисты изучали сообщения в соцсетях.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса так или иначе коснулась миллионов россиян. Кто-то заболел COVID-19, кто-то испытал трудности на работе или отказался от отпуска. Все это, безусловно, не радует, и не всегда можно реагировать на происходящее с улыбкой или хотя бы равнодушно.

Центр политической конъюнктуры решил изучить уровень пессимизма из-за коронавируса в различных регионах.

- Была проанализирована активность россиян в социальных сетях, чтобы выяснить, какие вопросы больше волнуют граждан, - сообщили в Центре. - Анализ статистических показателей и исследований позволяет выделить пять наиболее явных экономических страхов: потеря работы, снижение зарплаты, рост цен, кредиты, банкротство малого бизнеса. При помощи сервиса «Медиалогия» ЦПК собрал данные о постах по наиболее значимым страхам за период с 1 по 18 июня, когда в большинстве регионов были сильно ослаблены карантинные меры, и выявил, в каких субъектах они сильнее всего распространены.

Больше всего COVID-19 в соцсетях обсуждали жители Москвы - столица находится на первом месте в рейтинге пессимизма. На втором - Санкт-Петербург, на третьем - Краснодарский край. В топ-10 также вошли Свердловская, Московская, Ростовская, Самарская, Челябинская области, Красноярский край, Республика Татарстан.

Мурманская область заняла 33 место. Для сравнения, жители Заполярья написали 1874 сообщения, а москвичи - 50304. Меньше всего COVID-19 обсуждали в Еврейской АО (74 сообщения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 июня 2020 года: 4586 заболевших и 3165 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 23 июня 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменили двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов. Однако для тех, кто пребывает из других стран, ограничения сохраняются (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: как будет ходить общественный транспорт, перекрытия дорог
Мурманская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню пессимизма из-за коронавируса
Следователи завершили проверку по гибели пенсионерки, выпавшей из окна поликлиники Мончегорска
В Гирвасском заказнике Мурманской области во время пожара в рыбацком домике погиб мужчина
Ушел из жизни известный мурманский художник Никита Духно
В сети появился трейлер фильма "Кольская сверхглубокая", который снимали в Мурманской области
Названа дата, когда сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграет в Высшей Лиге КВН
В Мурманске уточки переходили дорогу по "зебре"
Бухгалтер предприятия ЖКХ в Полярном обогатилась на 690 тысяч рублей за счет «мертвых душ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменили двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов
Житель Мурманска украл с рыбопромыслового траулера 170 килограммов камбалы