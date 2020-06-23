2020-06-23T09:27:20+03:00
Общество

Ушел из жизни известный мурманский художник Никита Духно

Он проходил лечение в Специализированном центре инфекционных заболеваний областной больницы им. П. А. Баяндина
Мария ПАШЕНКОВА
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Никиты Духно не стало 22 июня.Никиты Духно не стало 22 июня.
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В День памяти и скорби жители Мурманска узнали плохую новость: 22 июня на 66 году ушел из жизни известный живописец, график, дизайнер, член Союза художников России Никита Духно.

- Он проходил лечение в Специализированном центре инфекционных заболеваний областной больницы им. П. А. Баяндина. Несмотря на усилия врачей, проводимую интенсивную терапию, спасти его не удалось, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Причина смерти не уточняется, но друзья мастера кисти сообщают, что у него диагностировали коронавирус.

- Никита Ростиславович обладал ярким индивидуальным художественным почерком. Его работы менялись на протяжении лет, однако в них всегда видна лаконичность композиции при общей эмоциональной выразительности. Зачастую, предметом его работ становились самые простые бытовые детали. Дизайнерские работы Никиты Ростиславовича — это множество логотипов, которые знакомы каждому из мурманчан. Это и фирменный знак Мурманского областного художественного музея, и логотипы Областного Центра художественных ремесел, Лапландского биосферного заповедника, Мурманской областной филармонии, ДК им. Кирова, клуба «Ледокол» и многие, многие другие; а так же - множество иллюстрированных альбомов и книг, - рассказали в Мурманском отделении Союза художников.

«Комсомольская правда»-Мурманск» соболезнует семье и близким Никиты Ростиславовича.

СПРАВКА "КП"

Никита Ростиславович Духно родился 26 марта 1955 года в Ленинграде, а с 1969 года жил и работал в Мурманске. С 1972 по 1977 годы учился в Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности имени С.М. Кирова, а с 1987 по 1991 — в Московском полиграфическом институте. С 1992 года профессионально занимался рекламой и графическим дизайном. Награжден серебряной медалью Российской академии художеств за участие в передвижной академической выставке «Северо-Запад» (2006), серебряной медалью «Духовность, традиции, мастерство» ВТОО «Союз художников России» (2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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