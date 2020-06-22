В Мурманске выбирают дворы, где сделают ямочный ремонт

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:59:09+03:00

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В этом году должна была начаться реконструкция площади Пять Углов в Мурманске, однако ее решили перенести на 2021-й, а выделенные деньги направить на ремонт дворов и междворовых проездов. "Чтобы меньше ужаса во дворах Мурманска стало", - отметил губернатор Андрей Чибис.

Где именно будут идти работы, скажут уже в июле. С 16 июня управляющие компании, ТСЖ и ЖСК областного центра уведомили о том, что они могут заявиться на ямочный ремонт дворов.

- С 22 по 26 июня организован прием предложений от управляющих организаций о включении дворовых территорий в список для проведения ямочного ремонта. После комиссия их оценит, а администрация города утвердит перечень. До 1 июля документы будут направлены в министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Причем ямочный ремонт не значит, что двор будет исключен из программы капитального ремонта, так как должен быть не более 30% от всей площади территории. Все работы должны закончить до октября.

При этом нельзя подавать заявки на дворы, которые включены в программ комфортной городской среды на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU