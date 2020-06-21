Суд продлил заключение под стражей жителя Мончегорска, который избил пасынка до реанимации

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:12:49+03:00

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8-летний Макарий в марте этого года попал в реанимацию после того, как его жестоко избил 25-летний отчим. Мальчик несколько дней провел в коме после операции: у него был разрыв кишечника.

Отчим на два месяца был отправлен в СИЗО, против него возбуждены два уголовных дела. Сейчас суд продлил пребывание под стражей. Как сообщили в Мурманском областном суде, срок увеличен до пяти месяцев.

Помимо этого в Мончегорском районном суде рассматривается дело о лишении родительских прав матери Макария, которая девять месяцев смотрел на истязания сына и молчала, а также родного отца мальчика. Мужчина тоже не участвовал в его жизни.

- К участию в деле были привлечены прокурор города Мончегорска, а также в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования – опекун несовершеннолетнего. В ходе предварительного судебного заседания участникам процесса были разъяснены их права и обязанности, выяснена позиция сторон, разрешены ходатайства о вызове свидетелей и приобщения доказательств., а также удовлетворено ходатайство прокурора о проведении судебного заседания в закрытом формате. Судья отклонила ходатайство представителя истца о допросе малолетнего ребенка в связи с не достижением им 10-летнего возраста, - сообщили в Мончегорском суде.

Назначено психологическое обследование ребенка. Ближайшее судебное заседание состоится 25 июня.

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