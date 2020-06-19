В Мурманске трехлетний мальчик играл в прятки со старшей сестрой и потерялся

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:49:55+03:00

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В Мурманске сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой трехлетнему мальчику. Ребенок один из взрослых ходил на улице Крупской. Там его заметила кондуктор автобуса, которая позвонила оперативному дежурному, который отправил на место росгвардейцев.

- Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны мальчик рассказал, что во время игры в прятки со своей старшей сестрой, он убежал далеко и, оказавшись на остановке общественного транспорта, растерялся и не смог найти обратной дороги, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Старший сержант полиции Юрий Депчинский и младший сержант полиции

Иван Летифов осмотрели ребенка, он был невредим, хоть и напуган. А после доставили заблудившегося в территориальный отдел полиции. Оттуда его забрали встревожнные родители. Сейчас ребенок в безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU