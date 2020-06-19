2020-06-19T14:51:25+03:00
Происшествия

Что известно об убийце 13-летней школьницы в Мурманске, который расчленил и сжег свою жертву

В Мурманске мужчина убил 13-летнюю девочку и сжег ее тело
Есения ДОБРОНРАВОВА
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13-летнюю Милану убили 11 марта 2019 года.13-летнюю Милану убили 11 марта 2019 года.
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11 марта 2019 года в Мурманске убили 13-летнюю Милену. Девочка в тот день ушла из дома, а после ее объявили в розыск. Подробности происшествия стали известны спустя год.

В тот день Милена встретилась со знакомым своей мамы, между ними произошел конфликт, и мужчина убил школьницу. После решил избавиться от тела: расчленил его и сжег в заброшенном здании. Что же известно об убийце?

Он житель Мурманска, ему 41 год, и это далеко не первое преступление на счету душегуба.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против половой неприкосновенности, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

За два месяца до убийства Милена, в январе 2019 года, мужчина напал в одном из домов Октябрьского округа на женщину - под градусом он хотел выхватить у нее сумку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Что известно об убийце 13-летней школьницы в Мурманске, который расчленил и сжег свою жертву
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