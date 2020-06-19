На выходных в Мурманской области ожидается до +25 градусов

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:38:53+03:00

Местами в регионе пройдет дождь, но он обещает быть недолгим

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В последнее время погода радует жителей Мурманской области именно на выходных. Так, в прошлые субботу и воскресенье в регионе было очень тепло, затем наступило похолодание, и вот, в наступающий уикенд северян снова обнимет своими лучами солнышко.

- 20 и 21 июня погоду Кольского полуострова будет определять антициклон, смещающийся с севера Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь и постепенное повышение температуры воздуха: преобладающая температура в дневные часы 20 июня до +20 градусов, а 21 июня +20+25 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Ну а в пятницу, 19 июня, в Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь, ветер умеренный, местами сильный. Температура воздуха до +17 градусов.

Напомним: в Мурманске попали на видео вспышки первой летней грозы. Молнии сверкали на небосводе, пока город спал.

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ИСТОЧНИК KP.RU