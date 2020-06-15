Опять двадцать пять: на Мурманскую область движутся похолодание и грозы

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:59:22+03:00

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Недолго жителям Мурманской области пришлось радоваться теплым денькам. После выходных 25-градусная жара спала, и теперь регион снова ждет похолодание.

- В ближайшие дни на Кольском полуострове ожидают температурные качели, то есть волны тепла будут сменяться волнами холода. Так, если на юге области воздух прогреется максимум до +20, то в северной части днем преимущественно будет от +8 до +13 градусов. Кроме того, не исключена и гроза, которая может разразиться 18 июня, - рассказала "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

По словам синоптиков, такая неустойчивая и пасмурная погода сохранится до конца недели. Всплеск тепла ожидается 18 июня, но он если и будет, то кратковременным - однодневным.

Напомним: в Мурманске попали на видео вспышки первой летней грозы. Молнии сверкали на небосводе, пока город спал.

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ИСТОЧНИК KP.RU