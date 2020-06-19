Житель Оленегорска в поисках ночлежки проник в чужую квартиру и стал выгонять оттуда детей

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:45:46+03:00

Один ребенок выбежал в подъезд и позвал на помощь соседа, который вызвал полицию

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48-летний житель Оленегорска очень хотел сладко поспать в чужом доме без ведома хозяев, но его план провалился.

Ночью 3 мая мужчина в поисках ночлега пришел к дому на улице Ферсмана. Оказалось, что дверь в одну из квартир была не заперта, и северянин, решив воспользоваться удобным моментом, незаконно прошел внутрь. Оленегорец незамеченным не остался: внутри были трое детей, взрослых дома не оказалось. Мужчина стал выгонять их квартиры. Один ребенок выбежал в подъезд и позвал на помощь соседа, который вызвал полицию и прогнал злоумышленника.

- На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ "Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица". Прокуратурой города уголовное дело направлено мировому судье Оленегорска для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Оленегорска.

Теперь северянину грозит штраф, исправительные работы или арест сроком до трех месяцев.

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