57-летний житель Мурманска попал в больницу с инсультом из-за интернет-мошенников

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:42:47+03:00

Мужчине стало плохо, когда он понял, что перевел аферистам 250 тысяч рублей

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Наглые интернет-мошенники продолжают наживаться на доверчивых пенсионерах из Заполярья. Иногда дело даже доходит до больницы. Так, в полицию обратилась мурманчанка, рассказав, что ее 57-летний муж получил инсульт из-за аферистов.

Оказалось, что мужчине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ему полагается компенсация - 640 тысяч рублей за ранее купленные некачественные БАДы. Звонивший представился следователем и предложил связаться с финансовым консультантом из счетной палаты Москвы.

- Связавшись с последним, пенсионер перевел 22 тысячи рублей, необходимые, по словам собеседника, для открытия счета в банке. Затем мужчина перевел еще 114 тысяч рублей для того, чтобы счет не был заморожен. После этого ему позвонил якобы начальник службы безопасности банка и попросил застраховать счет за 43 тысячи рублей. Звонивший сообщил, что перевод не прошел, и попросил оплатить еще некоторые расходы, а также курьера для доставки денег наличными, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Когда пенсионер понял, что его обманывают, мошенники уже получили 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU