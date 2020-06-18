Губернатор Мурманской области поблагодарил за работу знаменитого водителя троллейбуса

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:27:46+03:00

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33 года подряд жители областного центра, садясь в общественный транспорт, могли скоротать время в поездке с большим удовольствием благодаря одному талантливому водителю. Владимир Долинин читал северянам стихи и пел песни, сидя за рулем троллейбуса. Знаменитый мурманчанин ушел на пенсию, а пассажиры продолжают с теплотой и благодарностью вспоминать его.

О талантливом водителе вспомнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис и поблагодарил его за работу.

- То, что вы делали, абсолютно уникально. Это неоспоримый факт. Сотни мурманчан вспоминают поездки с Вами, Ваши стихи и истории. Вы - живой пример того, как на своем месте можно приносить пользу и делать жизнь людей вокруг лучше. С Вами троллейбус в Мурманске был не только самый «северный», но и самый душевный. Спасибо вам от всех мурманчан, - отметил Андрей Чибис.

Владимир рассказал главе региона, что приветствовать и развлекать пассажиров на борту троллейбуса он начал после профессиональных соревнований в Рязани в 1979 году. На первенстве Советского Союза по вождению троллейбуса среди 72 городов был на седьмом месте, но занял 20-е из-за этапа «Культура обслуживания» по микрофону. Вернувшись в Мурманск он постепенно начал общаться с пассажирами.

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