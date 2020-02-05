Дневник водителя: «Старался, чтобы каждый пассажир вышел на остановке немного другим»

Есть ли общее у таких разных профессий, как ведущий и водитель троллейбуса? Владимир Долинин из Мурманска 45 лет успешно их совмещал. Каждый рейс мужчина, вооружившись микрофоном, прямо за «баранкой» читал пассажирам стихи, пел песни и даже принимал заявки на поздравления с днем рождения в салоне троллейбуса. После выхода на пенсию самый известный водитель города пообщался с «Комсомолкой».

С Богом в путь

За 45 лет стажа на имя Владимира Долинина написали бесчисленное количество благодарностей. Весь профессиональный путь водитель старался поднять настроение пассажирам, обратить их внимание на прекрасное, навести на позитивные мысли, рассказать о религии. С чего же все началось?

- Я родился в Верхнетуломском (в то время Падун) 7 марта 1955 года. Когда мне было 5 лет, мы переехали в Териберку. Помню, однажды зимой в третьем классе провалился под лед залива, но выплыл. Мама сказала: «Хорошо, что живой!» В школьном возрасте с родителями и сестрой стали жить в Мурманске. Учился в Городском профессиональном техническом училище №6 на слесаря, закончил с отличием. После призвали в армию, десантные войска. Уже первый прыжок с парашютом прошел неудачно: подвернул ногу, ударившись об лед, и заработал миниск коленного сустава. До десантника «не допрыгнул». Служил на военном заводе №35 в Мурманске, ремонтировал подводные лодки.

Владимир Владимирович всегда знал, в чем его призвание. Правда, на пути к профессии были преграды.

- С самого детства хотел стать шофером! После армии мыкался по гаражам, чтобы выучили на водителя – не взяли. В 1976 году устроился на работу в троллейбусный парк, мне был 21 год. Когда проработал три года, меня отправили представлять Мурманск в Рязань на первенство Советского Союза по вождению троллейбуса. Среди 72 городов я занял 20 место: по теории был седьмым, но потом съехал на 20-е из-за этапа «Культура обслуживания» по микрофону. В то время я еще так не болтал (смеется).

Знакомство со спутницей по жизни произошло еще в армии. Правда, переписка прервалась из-за необдуманного словца в письме. Но судьба свела Владимира Владимировича с супругой снова, по грустному поводу и в другом городе.

- Моя супруга родом из Республики Беларусь. Тамара приехала в Мурманск к подруге. Я в то время служил в армии, когда познакомились, предложил переписываться. Молодым был, что-то не так ляпнул в письме. А красивые женщины ведь всегда капризные! (улыбается). Бросила мне писать. Не спасли и многократные извинения. Снова свело несчастье, когда я уже демобилизовался. У меня умерла бабушка, и мы отправились с матерью в Ленинградскую область. Там совершенно случайно встретились снова и договорились встретиться в Мурманске. Снова вспыхнули чувства, и на третий день ее пребывания здесь мы подали заявление в загс. Кстати, Тамара недолгое время работала в паре со мной кондуктором, ни в какую не позволяла мне общаться с пассажирами во время рейса, только объявлять остановки.

Заглянуть в будущее

В советские годы водителя попросили работать как в 21 веке. Так троллейбус и получил титул электролайнера.

- Как-то раз ко мне перед рейсом подошел директор со словами: «Ты молодой, перспективный. Мне нужно, чтобы ты показал мурманчанам, как мы будем обслуживать пассажиров после 2000 года». К слову, это было еще при Брежневе, в 1981 году. Я возразил: «Откуда мы можем знать? Может, и троллейбусов не будет, одни самолеты!» Пришлось придумать речь, как тогда, на конкурсе:

- Добрый день, уважаемые пассажиры! Мы рады приветствовать вас в салоне нашего электролайнера. Вас приветствует капитан электролайнера Владимир Долинин. Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь, почувствуйте себя как дома и улыбнитесь. А мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие было приятным!

- Честно признаться, первые услышавшие это мою речь не заценили. Подошел мужчина и матом спросил, не сошел ли я с ума. Спустя недолгое время с минтранспорта пришло распоряжение, что водитель не должен отвлекаться во время движения и разговаривать по микрофону. Удалось уговорить руководство общаться с пассажирами, хотя бы стоя на светофорах. К счастью, из-за кипы благодарностей от людей начальство зачастую закрывало глаза на мою болтовню. За годы работы их было больше ста.

Непредумышленное спасение

Однажды своим внутренним теплом он спас жизнь девушки, не зная об этом. А, может, это не единичный случай?

- Проходил медкомиссию в поликлинике. Меня узнала сотрудница в кабинете флюорографии и сказала, что я невольно спас ей жизнь. Девушка из-за жизненных трудностей подумывала уйти из жизни. Сказала, что услышала мой голос в салоне и передумала. С тех пор «флюшку» проходил без очереди (улыбается).

Главная задача – морально помочь каждому пассажиру. Ведь, как говорится, в одну реку дважды не зайти. Получается, заходим и выходим мы из троллейбуса порой разными людьми.

- Дети часто махали на прощание, а одна девушка, подойдя к кабине, сделала реверанс. В первую очередь я ставил задачу сделать так, чтобы любой человек вышел из транспорта немного другим, более одухотворенным, что ли. Никто не знает, но каждый рейс при подъеме и спуску на обратном пути к Спасу-на-Водах я про себя читал «Отче наш». В микрофон не произносил ни разу. У нас ведь живет много представителей других религий и атеисты. Но хотелось своими речами немного морально помочь каждому, нередко пересказывал произведения, в которых вплетено божественное начало. Было и такое, что просили поздравить кого-то с днем рождения. Искренне желал здоровья, счастья и любви. К поздравлению прилагал песню в собственном исполнении. Начальник часто говорил: «Умоляю, только не пой!» А чего не петь? Некоторые водители на три буквы могут послать. Я же не давил на психику, больше куплета не пел.

Водитель из Мурманска Владимир Долинин 00:00 00:00

Всем, к сожалению, не угодить. За десятилетия за баранкой пассажиры написали немаленькое количество жалоб на работу общительного водителя.

- Были и те, кого раздражала моя болтовня. Один пассажир написал в жалобе, что в реестре нет услуги чтения стихов. Недолго думая, мы ответили, что раз услуги нет, значит, ее инициатива не запрещена. Другой мужчина грозился меня побить. Я ему позвонил - помню, что он мой тезка - и сказал: «Владимир Алексеевич, ну дайте мне хоть до пенсии договорить!» И некоторые кондукторы сопротивлялись, говорили, что мешаю им работать.

А вот звание капитана электролайнера появилось благодаря внуку водителя.

- Отдыхали в Белоруссии. Моему внуку Виталику было 4 года. Прогуливались с ним вдоль реки Бобр. А он болтливый такой, в меня пошел! Мужчина ловил рыбу на резиновой лодке. Внучок крикнул: «Привет, капитан! Рыбу то поймал? Нет? Тогда удачи тебе, капитан». Потом уже рыбак встретился в деревне и сказал спасибо Виталику, после пожелания удачи начался клев. Мне так запало в голову слово капитан и подумал, что если есть электролайнер, значит, у него должен быть и капитан!

Творчество за баранкой

Нередко у уникальных людей и увлечения довольно необычные.

- У меня еще давно появилось хобби – разгадывать то, что имели в виду наши поэты, писатели и художники. Ведь, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, стихи без метафоры – фольклор. Александр Сергеевич Пушкин писал «пора, красавица, очнись» сказал не жене Наталье, а своей музе, которая во время ссылки страдала от того, что «вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась». У картины «Три богатыря» Васнецова и вовсе религиозный смысл, потому что в богатырях просматривается икона пресвятой троицы, а в трех лошадях – русская тройка. Илья Муромец – сила, Добрыня – доброта, а Алеша – духовность русского народа. В произведении Грина «Алые паруса» - это символ революции - Ассоль буквально «соль» людей, а две первые буквы «Ас» - Александр Степанович, Грей – сам Грин. О таких малоизвестных фактах рассказывал во время поездок.

Помимо творений классиков, пассажиры троллейбуса слышали и стихи собственного сочинения водителя:

Зеленоглазые березки

Стояли тихо вдоль полоски

Дороги серой и прямой

С наивной чистой красотой.

Руками белыми играя,

Как будто что-то напевая,

И ленты в косы заплетая,

Шептались тихо меж собой.

И кудри кос листвы зеленой,

На белых ножках стан точеный –

Все говорило о любви,

Любви природы и земли.