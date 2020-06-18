Житель Североморска, убивший в ночном клубе парня, проведет семь лет в колонии строгого режима

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:29:28+03:00

Мужчина несколько раз ударил соперника по голове

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В ночь с 14 на 15 марта в ночном клубе Североморска убили 21-летнего молодого человека. У него случился конфликт с 28-летним жителем флотской столицы, которому не понравились высказывания парня в адрес его жены.

Поэтому мужчина несколько раз ударил соперника по голове кулаком. Нападавшего пытались оттащить, но он возвращался. Его жертва почти не сопротивлялась. После драки молодой человек лег на диван, так ему стало плохо, а после умер.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- В ходе предварительного следствия и в судебном заседании мужчина вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, признал в полном объеме, дал признательные показания. При этом он пояснил, что причиной конфликта явились оскорбительные высказывания потерпевшего в адрес его супруги. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием назначенного наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Ранее жители Североморска создали петицию, потому как обвиняемый в убийстве был на свободе на время следствия.

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