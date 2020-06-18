2020-06-18T08:19:21+03:00
Общество

В Долине Уюта в Мурманске появятся сноубордический и кинологический парки

Зеленый уголок отдыха ждет реконструкция
Мария ПАШЕНКОВА
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В Долине Уюта идет большая реконструкция. Фото: правительство Мурманской областиВ Долине Уюта идет большая реконструкция. Фото: правительство Мурманской области
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Прошлым летом были озвучены планы по реконструкции Долины Уюта. Этот уголок наравне с Семеновским озером в Мурманске является самым любимым местом отдыха у северян, вот только его внешний вид оставляет желать лучшего. Поэтому его решили сделать удобным и для спортсменов, и для семей, и для тех, кто приходит выгулять собаку или просто посидеть и подышать свежим воздухом. Идею поддержали в Москве.

В апреле среди мурманчан провели опрос, какой они видят Долину Уюта. А после объявили конкурс на лучший проект преображения, за который заплатят 6 миллионов рублей.

17 июня в Долине Уюта, где завершается модернизация спортивных объектов, с инспекцией побывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Наконец-то спортсмены и просто гуляющие горожане не будут мешать друг другу. Этот своеобразный спор остался в прошлом. В проекте: сноубордический и кинологический парки, скалодром и кафе, зона воркаут и рампы для скейтеров, тренажёры и вейк-трасса. Заросшее озеро Окуневое с уточками тоже преобразится. «Долина» станет по-настоящему уютной для всех. Концепцию можно будет обсудить на портале «Наш Север», - отметил Андрей Чибис.

На реализацию всех задумок выделили четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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