У сотрудницы Мурманского арктического университета обнаружили коронавирус
Коронавирус продолжает уверенно заражать всех северян, кто попадается ему на пути. В одной только заполярной столице - почти тысяча инфицированных. Вслед за "Мурманэнергосбытом", чьи сотрудники сейчас сидят на самоизоляции, опасная зараза проникла и в Мурманский арктический государственный университет. COVID-19 обнаружили у одной из сотрудниц опорного вуза. Оказалось, что вирусную инфекцию она подхватила от мужа.
- По распоряжению врио ректора МАГУ в корпусах учебного заведения проходят санитарно-противоэпидемиологические мероприятия для профилактики распространения коронавируса, - сообщили в пресс-службе МАГУ.
Сейчас студенты и преподаватели университета учатся и работают дистанционно, за исключением небольшой части сотрудников, которые осуществляют оперативную деятельность образовательного учреждения.
Напомним: в Мурманске в МАГУ проводит обыски ФСБ. Проверка началась в отношении руководителя одного из отделов опорного вуза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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