В Мурманске собирают деньги на памятник Иосифу Сталину

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:33:53+03:00

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В этом году в Мурманске должен появиться памятник воинам Полярной дивизии. Но это не все монументы, которые могут найти свое место в столице Заполярья.

Уже не первый год идут разговоры о том, что надо увековечить память Иосифа Сталина. В свое время в Мурманске даже был проспект Сталина, который потом переименовали в проспект Ленина, и несмотря на предложения, первоначальное название не вернули. И на настоящий момент в городе нет ни одного монумента вождю.

- Мурманский обком КПРФ и союз Советских офицеров приступили к изготовлению памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину. В настоящее время скульптор вылепил бюст в глине. Несмотря на то, что жителями собрано более 200 тысяч рублей, этих денег не хватает для завершения работы, поэтому мы обращаемся за дополнительной финансовой помощью. Кроме того просим ветеранов вспомнить места, где ранее стояли в Мурманске памятники Иосифу Виссарионовичу, чтобы попытаться договориться с городскими властями об установке монумента на одной из этих территорий, - сообщил секретарь Мурманского обкома КПРФ Михаил Антропов.

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