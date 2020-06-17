2020-06-17T13:59:22+03:00
Общество

За счет денег на реконструкцию Пяти Углов в Мурманской области отремонтируют 50 тысяч кв.м дворовых территорий

А работы в центре Мурманска перенесли на 2021 год
Ника СВЕТЛОВА
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Летом 2020 в Мурманске отремонтируют 50 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Фото: администрация МурманскаЛетом 2020 в Мурманске отремонтируют 50 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Фото: администрация Мурманска
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В этом году должна была начаться реконструкция площади Пять Углов. Но работы было решено перенести на 2021 год, а запланированные на них деньги направить на ремонт дворовых территорий и междомовых проездов.

Всего на ремонт придомовых территорий и внутриквартальных проездов в этом году отправят 1,5 миллиарда рублей. Дополнительные деньги от Пяти Углов - около 200 миллионов рублей.

Как уточнили в правительстве Мурманской области, этим летом приведут в порядок почти 50 тысяч квадратных метров дворовых территорий или 30% от общего числа. Точные адреса станут известны после 1 июля, когда администрация Мурманска составит список территорий.

Закончить работы планируют тогда же, когда и кампанию по ремонту дорог или благоустройство других территорий - до октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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