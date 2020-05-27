В Мурманской области за деньги на реконструкцию Пяти Углов отремонтируют дворы

27 Май 2020 2020-05-27T14:22:48+03:00

На территории у жилых домов потратят около 100 миллионов рублей

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В этом год, несмотря на коронавирус, должны были начаться большие работы по преображению внешнего облика Мурманска. Речь, в том числе, о реконструкции Больничного городка и площади Пять Углов. Если первый проект сейчас в силе, то второй временно заморозили.

Более того, деньги, которые хотели потратить на главную площадь столицы Заполярья, направят на ремонт дворов. Такое решение губернатор Андрей Чибис принял после того, как проехал по весенним дворам и увидел их состояние.

Всего на ремонт придомовых территорий и внутриквартальных проездов в этом году оправят 1,5 миллиарда рублей. Дополнительные деньги от Пяти Углов - около 200 миллионов рублей.

При этом глава региона пообещал, что про сердце Мурманска не забудет.

- Мы обязательно сделаем достойную площадь в центре города, - сообщил Андрей Чибис.

Пока что реализация проекта по реконструкции Пяти Углов отложена на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU