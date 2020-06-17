Прокуратура проверит информацию о голодающих стариках в доме престарелых Мурманска

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:55:03+03:00

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В начале июня социальные сети всколыхнуло сообщение постояльца мурманского дома престарелых. Пенсионер рассказывал, что в учреждении их морят голодом.

- Мы, проживающие в доме престарелых города Мурманска, редко бываем сыты, особенно в ужин. В основном вся наша еда идет в отходы, которую есть невыносимо. Деньги за питание с нас высчитывают каждый месяц (75% от пенсии), а мы на вечер запасаемся хлебом и его едим, запивая водой, - сетовал пожилой северянин в паблике "Мурманск | Официальная группа".

Этим делом в итоге заинтересовались правоохранительные органы. Так, по поручению прокурора Мурманской области Василия Щербакова прокуратура Октябрьского округа Мурманска сейчас проводит проверку информации о ненадлежащем качестве и нехватке пищи в доме престарелых.

- По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер и привлечении к ответственности виновных лиц. Проведение проверки находится на контроле в региональной прокуратуре, - сообщили в ведомстве.

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