Прокуратура занялась нефтяной лужей у мусоросжигательного завода в Мурманске

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:38:25+03:00

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Природоохранная прокуратура Мурманской области заинтересовалась утечкой нефтепродуктов на улице Домостроительной,26. Эта территория используется ООО "Экопром" для хранения опасных отходов: автопокрышек, масел, цистерн, ртутных ламп. Из одной металлической бочки вытекла горюче-смазочная жидкость, которая загрязнила почву - разлилась нефтяная лужа.

Предприятие нарушало существенные требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», а также некоторые положения СанПиН.

Прокуратура возбудила административные производства по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления", и по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией". Материалы направлены в Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора, а также в Арбитражный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

- В адрес генерального директора общества внесено представление. При этом работники компании уже приступили к ликвидации последствий утечки - начали откачку жидкостей. На пораженные участки земли отсыпали плодородный грунт, - отметили в мурманской природоохранной прокуратуре.

Сейчас специалистами проводится экспертиза причиненного ущерба окружающей среде.

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