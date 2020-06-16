В правительстве Мурманской области объяснили увеличение числа заболевших коронавирусом в Мурманске и Мончегорске

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:43:20+03:00

В Мурманске уже 917 зараженных, в Мончегорске - 188

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В Междуречье сняли режим ЧС, введенный из-за коронавируса, уже который день в Белокаменке не выявляют новых заболевших.

А вот в других муниципалитетах ситуация наоборот накалилась. Первое место по числу зараженных сейчас держит Мурманск - 917 человек и 30 новых случаев за сутки. На втором месте - Мончегорск (188 и 26 соответственно), на третьем - Североморск (164 и 2). Значат ли эти данные, что в городах появились очаги COVID-19?

- Из новых выявленных 25% - это скрининг, все остальные случаи - активное обращение за скорой помощью при ОРВИ, контактные по заболеваниям в семьях, а также обращения за справкой об отсутствии ковида для выезда, при которых также выявляются случаи заболевания. Очагов нет, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Как уточнил губернатор Андрей Чибис, ситуация в трех муниципалитетах напряженная. Поэтому надо соблюдать все ограничения, в том числе масочный режим.

- Распространения коронавируса - семейное, - отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU