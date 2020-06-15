2020-06-15T16:10:05+03:00
Происшествия

В Мурманской области снесли незаконно построенную дачу экс-министра природных ресурсов

Дачное некоммерческое партнерство «Родничок» появилось на особо охраняемой природной территории
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Дачи "Родничка" были построены незаконно. Фото: bloger51.comДачи "Родничка" были построены незаконно. Фото: bloger51.com
Изменить размер текста:

Дачи в некоммерческом партнерстве «Родничок» стоили бывшему министру природных ресурсов и экологии Эльвире Макаровой не только кресла в ведомстве. Против нее было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, а после приговорили к трем годам колонии общего режима с острочкой приведения в исполнение наказания, пока ее ребенку не испонится 14 лет.

Сыр-бор произошел потому, что «Родничок» появился на особо охраняемой природной территории. И дачи бывшего министра, а также некоторых ее подчиненных не должны были там появляться.

Природохранная прокуратура обратилась с иском в Кольский районный суд, требуя убрать незаконные постройки, и выиграла дело.

- На дачное некоммерческое партнерство «Родничок» возложена обязанность освободить арендованный лесной участок от самовольно возведенных строений и сооружений, привести аренованный лесной участок в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить. Среди таких построек был и дачный дом бывшего министра природных ресурсов и экологии региона, - сообщили в надзорном ведомстве.

В данный момент все здания уже снесены. А вот восстановлением земли еще занимаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области сделал министру культуры замечание из-за увольнения директора ДК имени Кирова. Евгению Гоману Андрей Чибис посоветовал корректнее проводить такие процедуры (Подробности)

Экс-министр здравоохранения Мурманской области находится под подпиской о невыезде. Валерию Перетрухину предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области снесли незаконно построенную дачу экс-министра природных ресурсов
Ушла из жизни известный мурманский историк и краевед Валентина Карепова
Житель Апатитов 42 раза ударил ножом свою 54-летнюю сожительницу
Число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 4 тысячи человек
Опять двадцать пять: на Мурманскую область движутся похолодание и грозы
В Мурманске водитель троллейбуса насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов
Губернатор Мурманской области сделал министру культуры замечание из-за увольнения директора ДК имени Кирова
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке снят режим ЧС
Житель Кандалакши приревновал жену к знакомому и ударил его в шею ножом
Жительница Мурманской области попала в больницу после ДТП в Карелии
В реке Тюва нашли тело мужчины, пропавшего в мае
В Баренцевом море рыбаки сняли на видео, как поднимается подводная лодка
В Мурманской области альпинисты очистят скалы от надписей вандалов
В Мурманске Opel столкнулся с каретой скорой помощи и автомобилем Fiat, есть пострадавшие
Житель Апатитов обронил ключи от квартиры и остался без компьютера и кухонной техники
Аэропорт "Хибины" снова открыт для северян
Териберка может получить статус особо охраняемой природной территории
В Кандалакше столкнулись поезд и машина
В Мурманской области из-за паводка ограничили движение грузовиков по дороге Кола - Серебрянские ГЭС
Группа врачей аэромобильного госпиталя МЧС России покинула Мурманскую область
В Мурманской области введен режим ЧС регионального характера
На городском кладбище Мурманска паводок размыл сектора
Лето вернулось: на выходных в Мурманской области будет до +25 градусов
Список территорий Мурманской области, где нельзя ходить в лес
Жители Кандалакши собрали на строительство часовни миллион рублей за полтора месяца
В Верхнетуломском водохранилище нашли тело рыбака