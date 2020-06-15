В Мурманской области снесли незаконно построенную дачу экс-министра природных ресурсов
Дачи в некоммерческом партнерстве «Родничок» стоили бывшему министру природных ресурсов и экологии Эльвире Макаровой не только кресла в ведомстве. Против нее было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, а после приговорили к трем годам колонии общего режима с острочкой приведения в исполнение наказания, пока ее ребенку не испонится 14 лет.
Сыр-бор произошел потому, что «Родничок» появился на особо охраняемой природной территории. И дачи бывшего министра, а также некоторых ее подчиненных не должны были там появляться.
Природохранная прокуратура обратилась с иском в Кольский районный суд, требуя убрать незаконные постройки, и выиграла дело.
- На дачное некоммерческое партнерство «Родничок» возложена обязанность освободить арендованный лесной участок от самовольно возведенных строений и сооружений, привести аренованный лесной участок в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить. Среди таких построек был и дачный дом бывшего министра природных ресурсов и экологии региона, - сообщили в надзорном ведомстве.
В данный момент все здания уже снесены. А вот восстановлением земли еще занимаются.
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