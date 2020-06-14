Жительница Мурманской области попала в больницу после ДТП в Карелии

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:42:02+03:00

Автоледи из Мурманской области улетела в кювет в Карелии. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Женщина отвлеклась и улетела в кювет

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В поездках на дальние расстояния надо быть внимательным, а также не забывать отдыхать. Ведь когда за спиной тысячи километров пути, держать крепко руль не всем легко.

38-летняя жительница Мурманской области попала в аварию в Беломорском районе Карелии как раз по такой причине.

- Дорожное происшествие случилось 13 июня в 16.45 на 847 километре федеральной трассы «Кола». 38-летняя водитель автомобиля Great Wall направлялась в сторону Мурманска, отвлеклась от управления автомобилем и съехала в правый кювет, - сообщили в УГИБДД по Республике Карелия.

К счастью, жительница Мурманской области выжила. Ее госпитализировали в ближайшую больницу для лечения.

Напомним: в Лоухском районе Карелии за пьяную езду задержали жителя Заполярья. Теперь мужчину ждет суд.

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