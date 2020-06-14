2020-06-14T11:00:13+03:00
Происшествия

В реке Тюва нашли тело мужчины, пропавшего в мае

Следователи Мурманской области назначили процессуальную проверку
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело мужчины нашли в реке.Тело мужчины нашли в реке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К сожалению, жители Мурманской области, отправившиеся на рыбалку, пока стоит хорошая погода, продолжают пропадать. Не всех удается найти живыми.

12 июня в акватории реки Тюва (находится в Кольском районе, впадает в губу Тюва Кольского залива) нашли тело 73-летнего мужчины. Он пропал еще в конце мая.

- Признаков насильственной смерти осмотром тела не обнаружено. Проводится процессуальная проверка, назначена СМЭ с целью установления причины смерти, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Тело мужчины нашли областные спасатели во время поисков.

Напомним: в конце рабочей неделе в Верхнетуломском водохранилище нашли тело рыбака. Мужчина уехал из дома еще 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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