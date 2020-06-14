В реке Тюва нашли тело мужчины, пропавшего в мае
К сожалению, жители Мурманской области, отправившиеся на рыбалку, пока стоит хорошая погода, продолжают пропадать. Не всех удается найти живыми.
12 июня в акватории реки Тюва (находится в Кольском районе, впадает в губу Тюва Кольского залива) нашли тело 73-летнего мужчины. Он пропал еще в конце мая.
- Признаков насильственной смерти осмотром тела не обнаружено. Проводится процессуальная проверка, назначена СМЭ с целью установления причины смерти, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Тело мужчины нашли областные спасатели во время поисков.
Напомним: в конце рабочей неделе в Верхнетуломском водохранилище нашли тело рыбака. Мужчина уехал из дома еще 8 июня.
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