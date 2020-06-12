2020-06-12T14:14:46+03:00
Происшествия

В Кандалакше столкнулись поезд и машина

Локомотив протащил легковушку несколько метров по путям
Мария ПАШЕНКОВА
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Поезд несколько метров протащил машину по путям. Фото: vk.com/kandaoneПоезд несколько метров протащил машину по путям. Фото: vk.com/kandaone
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В обстоятельствах ДТП, случившемся в Кандалакше, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

В 23.35 11 июня в районе улицы Защитников Заполярья, 8 столкнулись грузовой поезд и Daewoo. Причем авария произошла на переезде..

- Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути и заглох. Машинист состава предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пострадавших нет, так как водитель и пассажиры вышли из машины до момента столкновения, - рассказали в УГИБДД по Мурманской области.

После удара Daewoo оказалась далеко от переезда.

- Состав «протащил» автомобиль по рельсам на несколько десятков метров, в результате чего машина получила достаточно серьезные технические повреждения. Что стало причиной столкновения - неизвестно. Возможно, автолюбитель не остановился перед знаком «СТОП» и решил «проскочить». Не получилось, - пишет группа "Кандалакша онлайн".

В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/kandaone

В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/kandaone

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ИСТОЧНИК KP.RU

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