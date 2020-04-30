В Мурманске автомобиль Skoda столкнулся с локомотивом

30 Апр 2020 2020-04-30T15:17:02+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

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Попытаться проскочить перед впереди идущим локомотивом - максимально опасное занятие и совсем не благородный риск. Водитель Skoda попал под паровоз на железнодорожных путях в Мурманске около нефтебазы. К счастью, всем повезло отделаться лишь испугом.

- Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники мурманской госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства аварии на железной дороге, проводится проверка. Подробности станут известны позже, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Автовладельцам стоит быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним: аналогичный случай произошел в декабре прошлого года в Кандалакше, когда микроавтобус столкнулся с поездом. Машинист резко затормозил, но избежать аварии не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU