2020-04-30T15:17:02+03:00
Происшествия

В Мурманске автомобиль Skoda столкнулся с локомотивом

К счастью, в аварии никто не пострадал
Наталья ЛОБАНОВА
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Водителю удалось выжить. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"Водителю удалось выжить. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
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Попытаться проскочить перед впереди идущим локомотивом - максимально опасное занятие и совсем не благородный риск. Водитель Skoda попал под паровоз на железнодорожных путях в Мурманске около нефтебазы. К счастью, всем повезло отделаться лишь испугом.

- Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники мурманской госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства аварии на железной дороге, проводится проверка. Подробности станут известны позже, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Автовладельцам стоит быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним: аналогичный случай произошел в декабре прошлого года в Кандалакше, когда микроавтобус столкнулся с поездом. Машинист резко затормозил, но избежать аварии не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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