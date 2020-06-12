В Мурманской области из-за паводка ограничили движение грузовиков по дороге Кола - Серебрянские ГЭС

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:18:16+03:00

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В Мурманской области этой весной сложилась непростая паводковая ситуация. И если в подтопленном Кильдинстрое уже сняли режим ЧС, то на Серебрянских ГЭС он все еще введен. Из-за таяния снега, какое случается раз в тысячу лет, уровень воды на ГЭС1 поднялся до опасной отметки.

Из-за этого закрыта дорога на Туманный. Также с 10.00 11 июня ограничено движение грузового транспорта по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 52 километра в связи со сложной паводковой ситуацией.

И это не все перекрытия. На федеральной трассе "Кола" идет реконструкция участка с 1378 по 1381 километры.

- С 8.00 25 июня по 10 июля включительно из-за укладки асфальтобетонного покрытия будет полностью закрыт проезд для всех видов транспорта по указанному участку федеральной трассы. В качестве объезда придется использовать автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Кола – Зверосовхоз (других вариантов нет). Мурманскавтодор обращает внимание водителей на то, что на пересечении автомобильной дороги Кола – Зверосовхоз и Подъезда к аэропорту "Мурманск" в этот период будет изменено направление главной дороги. В указанный период транспортным средствам, двигающимся по автомобильной дороге Кола – Зверосовхоз на пересечении с автомобильной дорогой Подъезд к аэропорту "Мурманск" будет предоставлено право преимущественного проезда в соответствии с установленными временными дорожными знаками, - сообщает "Мурманскавтодор".

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