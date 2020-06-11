2020-06-11T16:42:44+03:00
Общество

Жители Кандалакши собрали на строительство часовни миллион рублей за полтора месяца

А в главном храме Колы отремонтируют колокольню
Наталья ЛОБАНОВА
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Сбор средств на часовню продолжается. Фото: vk.com/slovokandaСбор средств на часовню продолжается. Фото: vk.com/slovokanda
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В Кандалакше вовсю идет работа по строительству часовни святой блаженной Ксении Петербургской. На это дело местные жители уже собрали почти миллион рублей, а именно 951 тысячу рублей, причем всего за полтора месяца.

- Это удивительный и очень хороший результат! Ваша поддержка и участие вдохновляют, и помогают поверить в то, что много еще в будущем добрых и важных дел мы сможем сделать вместе! - отметил настоятель кандалакшской церкви Рождества Иоанна Предтечи в соцсетях. - Пока что нам частично удалось подготовить подушку под основной фундамент часовни. До конца этой недели мы должны успеть полностью залить бетоном фундамент и до привоза сруба дать ему полностью выстояться.

Сбор средств на часовню продолжается - нужны деньги на двери, окна, проводку электричества, утепление, написание икон, отделку и благоукрашение. Работы по строительству собираются завершить к осени.

Кроме того, хорошие известия для верующих пришли из Колы: в главном храме города собираются отремонтировать колокольню. Стоимость работ оценивают в полтора миллиона рублей. Эту сумму выделят из фонда местной администрации.

- На сегодняшний день идет поиск добросовестной подрядной организации. К работе смогут приступить только грамотные инженеры с допуском к ремонту объектов исторического и культурного наследия, - сообщили в администрации Кольского района.

Ремонт рассчитывают завершить к 28 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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