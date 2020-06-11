В Мурманске в МАГУ проводит обыски ФСБ
Сотрудники Мурманского управления федеральной службы безопасности России заподозрили неладное в стенах опорного вуза заполярной столицы. На прошлой неделе в Мурманском арктическом государственном университете начались обыски.
- Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в отношении руководителя одного из отделов. Университет воздерживается от каких-либо комментариев до завершения проверки в установленном законом порядке, - сообщили "КП" в МАГУ.
По распоряжению врио ректора учебного заведения, в университете началось внутреннее расследование инцидента.
Напомним: в конце мая в министерстве строительства Мурманской области тоже работало ФСБ. Ситуацию тогжа прокомментировал губернатор Андрей Чибис. А в марте сотрудники ведомства приходили в Мурманский морской рыбный порт, где руководство предприятия подозревали в уходе от налогов и незаконной деятельности.
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