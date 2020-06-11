2020-06-11T13:43:19+03:00
Происшествия

В Мурманске в МАГУ проводит обыски ФСБ

Проверка началась в отношении руководителя одного из отделов опорного вуза
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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В вузе заподозрили неладное. Фото: МАГУВ вузе заподозрили неладное. Фото: МАГУ
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Сотрудники Мурманского управления федеральной службы безопасности России заподозрили неладное в стенах опорного вуза заполярной столицы. На прошлой неделе в Мурманском арктическом государственном университете начались обыски.

- Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в отношении руководителя одного из отделов. Университет воздерживается от каких-либо комментариев до завершения проверки в установленном законом порядке, - сообщили "КП" в МАГУ.

По распоряжению врио ректора учебного заведения, в университете началось внутреннее расследование инцидента.

Напомним: в конце мая в министерстве строительства Мурманской области тоже работало ФСБ. Ситуацию тогжа прокомментировал губернатор Андрей Чибис. А в марте сотрудники ведомства приходили в Мурманский морской рыбный порт, где руководство предприятия подозревали в уходе от налогов и незаконной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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