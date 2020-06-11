Губернатор Мурманской области о ситуации на Серебрянских ГЭС: "В зону возможного подтопления не попадают промышленные объекты и населенные пункты"
8 июня была закрыта дорога на Туманный, а все из-за того, что уровень воды на Серебрянских ГЭС опасно поднялся, речь идет о ГЭС1. В конце мая запасы снега здесь более чем на 200% превышали привычные.
- Водная обстановка спровоцирована резким повышением температуры воздуха и большими снегозапасами. Подобная ситуация для озера Ловозера возникает раз в 1000 лет. В оперативном порядке совместно с Кольским РДУ обеспечена полная загрузка мощности Серебрянской ГЭС-1. Пропуск воды также осуществляется через водосбросы: на Серебрянской ГЭС-1 в максимальном объеме — 580 м3/с, на Серебрянской ГЭС-2 в объеме 1000 м3/с (максимальный объем — 1200 м3/с), - сообщили в пресс-службе ТКГ-1.
На ГЭС ввели режим ЧС, в отрезанном от цивилизации Туманном сформировали нужный запас продовольствия.
- Мы рассчитываем, что объем воды будет снижаться. В зону возможного подтопления не попадают промышленные объекты и населенные пункты. Тем не менее, все сценарии проработаны, заблаговременно перекрыта дорога в поселок Туманный, на территории сформирован необходимый запас продовольствия, - сообщил по итогам посещения предприятия губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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