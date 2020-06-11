Мурманское морское пароходство полностью погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:48:55+03:00

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Мурманское морское пароходство еще не скоро сможет встать на ноги, если переживет бурю, которая накрыла его в 2019 году. Напомним, учредителя Мурманского морского пароходства Николая Куликова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 1,3 миллиарда рублей. Также бывшего генерального директора компании Алексея Глазунова подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей.

Одной из главных проблем пароходства стали долги по зарплате перед сотрудниками - в прошлом году они составили почти 150 миллионов рублей. Тогда же, в 2019-м, их стали постепенно погашать.

- В результате принятых следователями совместно с Мурманской транспортной прокуратурой мер на счета предприятия поступило еще более 25 миллионов рублей, 14 из которых направлены на погашение оставшейся задолженности по зарплате. Указанные денежные средства распределены по каждому работнику перед кем имелась задолженность, - сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СКР по Мурманской области.

Сейчас задолженность полностью погашена. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в отношении генерального директора Мурманского морского пароходства было рассмотрено в суде. Расследование остальных уголовных дел продолжается.

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