Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: "В Мурманске увеличат площадь доступного жилья"

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:49:14+03:00

Сделают это за счет программы расселения и реновации Больничного городка

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Проект реновации Больничного городка, о котором столько разговоров, выглядит смело, но при этом получил поддержку на федеральном уровне.

Жилищную тему в Мурманске подняли на Первом канале. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире передачи "Право на справедливость" сообщил, что в столице Заполярья будут увеличивать площадь доступного жилья за счет программы расселения и реновации микрорайона.

- В Мурманске ввод жилья на душу населения находится на последнем месте в стране. Первая программа, которую мы делаем, - расселение аварийного и ветхого жилья, и мы увеличили лимит на эту программу. Губернатор Мурманской области с застройщиками предлагает профинансировать сети с участием бюджета, инженерную подготовку, дороги. Думаю, что уже в следующем году в Мурманске появится действительно новое жилье, - рассказал Марат Хуснуллин.

Напомним: конкурс по проекту реновации Больничного городка в Мурманске будет аннулирован. Соответствующее предписание опубликовала ФАС.

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