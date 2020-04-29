В Мурманске вырубят 218 деревьев и один можжевельник для строительства дома для многодетных семьей

29 Апр 2020 2020-04-29T13:31:30+03:00

Работы будут вестись в районе улицы Солнечной

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Зеленым друзьям придется уступить место дому, который собираются построить в Мурманске для многодетных семей. 219 насаждений решено вырубить в районе улицы Солнечной.

- Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска оформил разрешение на снос, пересадку и санитарную обрезку деревьев. Согласована вырубка 170 берез, 43 ив, 4 ольх, одной сосны и одного кустарника можжевельника, - сообщили на официальном сайте мурманской мэрии.

За снос такого немалого количества растений, организации, которая занимается строительными работами на этом участке, нужно будет ущерб экологии компенсировать, а именно озеленить 438 квадратных метров газона в местах, которые укажет комитет по развитию городского хозяйства в Мурманске.

Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU