В Мурманске вырубят 218 деревьев и один можжевельник для строительства дома для многодетных семьей
Зеленым друзьям придется уступить место дому, который собираются построить в Мурманске для многодетных семей. 219 насаждений решено вырубить в районе улицы Солнечной.
- Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска оформил разрешение на снос, пересадку и санитарную обрезку деревьев. Согласована вырубка 170 берез, 43 ив, 4 ольх, одной сосны и одного кустарника можжевельника, - сообщили на официальном сайте мурманской мэрии.
За снос такого немалого количества растений, организации, которая занимается строительными работами на этом участке, нужно будет ущерб экологии компенсировать, а именно озеленить 438 квадратных метров газона в местах, которые укажет комитет по развитию городского хозяйства в Мурманске.
Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.
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