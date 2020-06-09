2020-06-09T14:58:04+03:00
Общество

В Совете Федерации рассказали, почему рухнул мост в Выходном

Конструкцию вовремя не отремонтировали
Мария ПАШЕНКОВА
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В крушении моста в Выходном виноват явно не паводок. Фото: Руслан ТулуповВ крушении моста в Выходном виноват явно не паводок. Фото: Руслан Тулупов
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По крушению железнодорожного моста на перегоне станций Кола-Выходной возбуждены два уголовных дела. Говорить о причинах ЧП еще рано, ведь ведется расследование. Но изначальная версия, что обрушение конструкций произошло из-за паводка, уже почти снята со счетов: 1 июня, когда все произошло, вода в реке Кола не поднялась до критической отметки.

Что причина иная, отметили и в Совете безопасности РФ. Как отметил на совещании по обеспечению антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений Северо-Запада секретарь Совбеза Николай Патрушев, все случившееся - пример не проведенного вовремя ремонта и отсутствия контроля.

Из-за разрушенного моста нарушилось железнодорожное сообщение с Мурманском. Теперь в столицу Заполярье не ходят не только пассажирские поезда, но и грузовые. Из-за этого торговый порт фактически остановил свою работу, а промышленные предприятия региона меняют логистику и несут дополнительные расходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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