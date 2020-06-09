2020-06-09T14:29:07+03:00
Коронавирус Covid-19

У четырех полицейских в Зеленоборском обнаружили коронавирус

Стражей порядка госпитализировали
Наталья ЛОБАНОВА
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У сотрудников полиции оказались положительные тесты на COVID-19.У сотрудников полиции оказались положительные тесты на COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус одолел блюстителей порядка, которые несли службу в зеленоборском обсерваторе. Об этом сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов. Напомним, что на днях медучреждение закрыли на карантин из-за новых ковидных пациентов, в том числе опасную инфекцию подхватили и сами сотрудники обсерватора.

- Еще четыре положительных теста на коронавирус оказались у сотрудников полиции, работавших в обсерваторе Зеленоборского. У всех COVID-19 протекал бессимптомно, стражей порядка госпитализировали. Еще 6 человек отправили на самоизоляцию как контактных, - рассказали в официальной группе главы Кандалакшского района в соцсетях.

На сегодняшний день всего в муниципалитете инфицировано 19 человек. Местным жителям стоит помнить о мерах безопасности, ведь расслабляться пока рано.

Напомним: в Мурманской области выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Крупными очагами опасной инфекции стали Мурманск и Мончегорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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