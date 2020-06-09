2020-06-09T09:31:28+03:00
Общество

Туманный отрезан из-за сложной паводковой ситуации

На водохранилище Серебрянской ГЭС-15 приток воды больше, чем отток
Мария ПАШЕНКОВА
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На Серебрянской ГЭС сложилась непростая ситуация.На Серебрянской ГЭС сложилась непростая ситуация.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с паводком в Мурманской области начинает улучшаться, но все же на карте Кольского полуострова можно отметить более десятка красных зон, которым нужно повышенное внимание. Одно из них - Серебрянские ГЭС, где в мае количество снега превышало норму на 222%.

- Поступила информация о возможности чрезвычайной ситуации на Серебрянской ГЭС - в районе пятнадцатой плотины. Приток воды больше, чем отток: 1513 кубометров против 888. При этом угрозы разрущения нет, - сообщил Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Из-за сложной паводковой ситуации с 18.00 8 июня было принято решение ограничить въезд в поселок Туманный.

- На данный момент создан запас продовольствия в магазине поселка Туманный, проводится поквартирный обход жителей, расклеиваются объявления с предупреждениями и телефонами экстренных служб, - рассказали в администрации Кольского района. - Пик паводка прогнозируется 13 июня, в связи с этим энергетики ввели на данной ГЭС режим повышенной готовности: мобилизован персонал и подрядные организации. На случай возможной эвакуации сотрудники обеспечены транспортом повышенной проходимости, который приедет за ними из ближайшего поселка.

Сейчас на подъезде к Туманном выставлен пост ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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