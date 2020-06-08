Мост через реку Кола в Выходном мог рухнуть не из-за паводка

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:39:32+03:00

Вероятнее всего, мост рухнул не из-за паводка. Фото: МЧС по Мурманской области

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Почти 90 лет простоял с момента постройки мост через реку Кола в Выходном. Но 1 июня рухнул, из-за чего железнодорожное сообщение с Мурманском прекратилось.

Изначально сообщалось, что причиной ЧП стал паводок: течение в Коле бурное как никогда. Но не так все однозначно.

- Опасный уровень воды для этого моста на данном участке 400 сантиметров. В момент, когда произошло разрушение, было 330 сантиметров. Поэтому оснований говорить, что мост был разрушен в результате паводка, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Это подтверждают и в МЧС региона с пометкой, что говорить, что именно паводок подточил мост, или же рухнул он из-за трещины, рано.

- Заключение будет дано только после того, как будут завершены все необходимые проверки и следственные действия.В настоящее время все необходимые следственные мероприятия, соответствующие экспертизы и восстановительные работы продолжаются, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

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