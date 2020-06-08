В Мурманской области для двух зайчат ищут автоволонтера до Санкт-Петербурга
Волонтеры группы Лизы Титовой срочно ищут попутчика до Санкт-Петербурга двум зайчатам-сиротам из Мурманской области. Одного из пушистиков нашли в карьере, а другого - в Кировске. Ушастых подобрали несколько дней назад, обоих кормили неправильно, поэтому сейчас им дают лекарства и специальную смесь.
- У нас пополнение! Снова Мазай спасает и выкармливает. Зайчата уже подрощенные, надо срочно везти их в Центр реабилитации диких зайцев. Их волонтер сейчас как раз в Санкт-Петербурге! Ищем того, кто смог бы взять животных с собой в северную столицу, в пути их надо будет только пару раз покормить смесью, - взывают о помощи в группе волонтеров Лизы Титовой в соцсетях.
Тех, кто имеет возможность подвезти маленьких ушастиков, просят звонить по телефону 8911-060-91-41.
Напомним: жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета. Редкие в Заполярье пернатые научились охотиться и отлично себя чувствуют.
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