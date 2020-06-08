Бывшего полицейского из Мончегорска, который ударил электрошокером невинного человека, ждет суд
Как известно, полицейские должны охранять покой местных жителей и защищать город от преступности, однако иногда стражи порядка превышают свои полномочия. Так, жестокий поступок одного из сотрудников полиции Мончегорска не остался безнаказанным.
В начале января прошлого года патрульный постовой прибыл по указанию оперативного дежурного в подъезд одного из домов в городе. Там он увидел мужчину, которой стоял около своей квартиры и не совершал ничего криминального. Однако полицейский без законных на то оснований решил прибегнуть к физической силе. Он ударил северянина электрошокером, причинив тому боль и электрические ожоги.
- В отношении мончегорского сотрудника полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств". Сейчас дело передано в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет, - сообщили в прокуратуре Мончегорска.
Предварительное следствие велось следственным отделом Мончегорска СУ СКР по Мурманской области. При этом, как уточнили в УМВД по Мурманской области, нарушивший закон мужчина у них уже не работает.
- Сотрудники собственной безопасности УМВД России региона в ходе оперативных действий установили, что один из сотрудников превысил свои полномочия. По результатам служебной проверки он был уволен по отрицательным полномочиям в июле того же года. Уголовное дело было возбуждено в сентябре, - сообщил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
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