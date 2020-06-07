2020-06-07T14:35:21+03:00
Происшествия

В Мурманске развернулась погоня за водителем Range Rover

Мужчина выезжал на встречку и тротуар, игнорировал светофоры [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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В отношении водителя составили 12 административных протоколов. Фото: Мурманск ДТП ЧПВ отношении водителя составили 12 административных протоколов. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Вечером 6 июня в Первомайском районе Мурманска развернулась настоящая погоня: семь машин ДПС преследовали Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Тот не стал слушать требования полицейских остановиться, а надавил на газ и попытался скрыться.

Уходя от преследования, он продолжал нарушать ПДД - выезжал на встречную полосу, ехал на красный свет, чем подвергал опасности всех вокруг. К счастью, мужчину удалось задержать до того, как успел натворить непоправимых дел.

- На улице Копытова автомобиль нарушителя был блокирован экипажами дорожно-патрульной службы. Водитель проигнорировал неоднократные требования страж порядка открыть двери и выйти из авто. Когда он попытался уехать по тротуару и скрыться, сотрудники полиции, разбив стекло, задержали водителя и пассажира. При задержании последний оказал сопротивление и ударил одного из полицейских, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

34-летний водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него инспекторы составили 12 административных протоколов: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, части 2 статьи 12.25 КоАП РФ, части 3 статьи 12.12 КоАП РФ и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.

Собранные материалы в отношении пассажира направили в СУ СКР по Мурманской области для принятия процессуального решения.

В Мурманске при погоне задержали водителя Range Rover.Автор: vk.com/pvm51

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ИСТОЧНИК KP.RU

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